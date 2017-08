Actualidade

Cinco pessoas foram encontradas mortas em valas perto da zona de Diamante de Acapulco, subindo para dez o número de cadáveres de vítimas de violência encontrados em quatro locais da cidade turística mexicana.

O porta-voz da Segurança do Governo do estado de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, disse que no total foram encontradas quatro valas com cinco corpos, quatro homens e uma mulher, que estavam em estado de decomposição e com as mãos atadas.

As escavações foram realizadas pela Procuradoria-geral do estado, pela polícia federal e pela polícia estatal. Os corpos foram transferidos para o Serviço Médico Forense.