A rede social Facebook eliminou da sua plataforma os perfis de vários grupos supremacistas brancos e neonazis após os distúrbios racistas do passado fim-de-semana em Charlottesville, no estado norte-americano de Virgínia.

O portal Buzzfeed informou na terça-feira, citando fontes do Facebook, que a rede social eliminou nos últimos dias as páginas de grupos como "Right Winged Knight", "Awakening Red Pill", "Physical Removal", "Genuine Donald Trump", "Awakened Masses", "White Nationalists United" e "Vanguard America".

"Os nossos corações estão com as pessoas afetadas pelos trágicos eventos de Charlottesville", afirmou um porta-voz do Facebook num comunicado citado pelo portal especializado Techcrunch.