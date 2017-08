Incêndios

O vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, António Louro, disse esta madrugada que as chamas no concelho do distrito de Santarém ardem "com bastante intensidade" e não há "o mínimo de controlo" sobre a situação.

"[O fogo] arde com bastante intensidade e ainda não há intervenções que permitam considerar que haja o mínimo de controlo da situação", disse à Lusa pelas 04:00 de hoje.

Três aldeias continuam cercadas pelas chamas, mas não foi considerado necessário proceder à sua evacuação, tendo em conta a existência de meios no terreno a proteger as habitações.