Actualidade

Um líder do grupo KKK (Ku Klux Klan) ameaçou queimar a jornalista afroamericana colombiana Ilia Calderón durante uma entrevista em julho, no estado norte-americano da Carolina do Norte, ao canal hispânico Univisión.

O porta-voz da Univisión, José Zamora, disse na terça-feira à agência Efe que a ameaça aconteceu quando Calderón deu uma entrevista, que será transmitida no domingo, ao programa "Aquí y Ahora".

Durante a entrevista, Chris Barker, líder dos "Loyal White Knights", um braço do Ku Klux Klan, disse a Calderón que ela era a primeira afroamericana que pisava o local onde eles se juntavam.