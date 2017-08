Actualidade

Os Estados Unidos cancelaram um programa de "admissão condicional" para crianças e adolescentes de El Salvador, Honduras e Guatemala, informou a embaixada norte-americana em El Salvador.

"Por indicação do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, encontra-se encerrada desde hoje [terça-feira] admissão condicional do Programa de Processamento de Refugiados para Menores da América Central [CAM, na sigla em inglês]", refere um comunicado da representação diplomática.

Segundo a embaixada, ao abrigo deste programa, os menores de idade com familiares com "estatuto legal" nos Estados Unidos e que eram rejeitados como refugiados "eram considerados automaticamente para uma autorização de admissão condicional por um período não superior a dois anos". Mais de três mil menores beneficiaram do programa de "admissão condicional".