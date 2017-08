Actualidade

Centenas de nova-iorquinos manifestaram-se na terça-feira perto da Trump Tower para demonstrar o seu apoio à comunidade imigrante do país, no segundo dia de visita do Presidente dos Estados Unidos à cidade.

Os manifestantes defenderam a manutenção do programa de Ação Diferida (DACA, na sigla em inglês), quando se assinalam cinco anos desde a sua criação, pelo anterior Presidente Barack Obama, o qual beneficiava jovens que chegaram aos Estados Unidos antes de cumprirem os 16 anos de idade.

Indocumentados como Ángel Ortega Morales concentraram-se perto da Trump Tower, onde permanece o chefe de Estado durante a breve visita à cidade, para pedir que o programa não seja cancelado.