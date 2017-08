Actualidade

A 25.ª edição do Paredes de Coura, festival de música na região do Minho, arranca hoje com Kate Tempest e Future Islands, como cabeças-de-cartaz, terminando no sábado, dia 19, com Benjamim Clementine e Ty Segall.

Com um quarto de século de existência, o Paredes de Coura abre esta tarde, pelas 19:30, com um concerto da Escola de Rock, agrupamento composto por uma turma de cerca de 40 músicos, que aborda repertório dos Motorhead, Arcade Fire, dEUS, Nine Inch Nails, PJ Harvey, Queen of Stone Age, Sonic Youth, Pixies, entre outros.

Este primeiro dia do Paredes de Coura fecha com o concerto da 'rapper', 'performer' e escritora britânica Kate Tempest, que tem espetáculo marcado para a 01:55.