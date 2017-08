Incêndios

Portugal continental tem hoje três distritos em alerta máximo de incêndio, segundo as informações disponíveis na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Guarda, Castelo Branco e Faro são os distritos em risco máximo de incêndio.

À exceção do distrito do Porto, todo o restante território continental se encontra em risco elevado ou muito elevado de incêndio.