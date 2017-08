Actualidade

O realizador norte-americano Michael Moore levou o público do seu espetáculo da Broadway até à Trump Tower na terça-feira, para protestar contra os comentários do Presidente Donald Trump sobre a violência em Charlottesville, Virgínia.

Na rede social Facebook, Moore instou as pessoas a "expressar a sua fúria de forma não violenta" junto à torre após o espetáculo "The Terms of My Surrender" na terça-feira à noite.

Após o espetáculo, o realizador, comentador e ativista de 63 anos liderou um grupo de pessoas, em autocarros, até à Trump Tower, onde o Presidente está atualmente instalado, pela primeira vez desde que tomou posse. A deslocação até à torre foi transmitida em direto no Facebook.