Os líderes da Fretilin e do PLP concordaram hoje avançar nas conversações para a formação de um Governo de coligação em Timor-Leste, sendo ainda necessário concretizar o formato e a composição do futuro executivo.

"Havia as opções de incidência parlamentar, coligação ou inclusão e depois destas nossas conversações foi decidido avançar para o modelo de coligação", afirmou aos jornalistas Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), no final de um encontro com uma delegação do Partido Libertação Popular (PLP), liderada por Taur Matan Ruak, presidente da formação.

"Há vários modelos de casamentos, de comunhão de bens, de comunhão de adquiridos, de separação de bens. Vamos agora conversar", disse Alkatiri, líder do partido mais votado nas legislativas de 22 de julho.