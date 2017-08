Actualidade

O partido conservador da Coreia do Sul pediu hoje aos Estados Unidos para voltar a instalar na península coreana armas nucleares para enfrentar de forma mais eficaz as "ameaças" de Pyongyang.

O pedido dirigido à nova administração norte-americana passa a fazer parte do programa oficial do Partido da Liberdade, na oposição.

Os líderes do partido, que se reuniram hoje em Seul, referiram-se também às tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte que difundiu em julho o plano de lançamento de mísseis contra as águas territoriais da ilha de Guam, no Pacífico Ocidental.