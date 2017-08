Actualidade

O número de funcionários públicos aumentou 1,3% no segundo trimestre deste ano, face a igual período de 2016, para 668.043 postos de trabalho, de acordo com a Síntese Estatística do Emprego Público.

Segundo o documento, em 30 de junho, o emprego no setor das administrações públicas situava-se em 668.043 postos de trabalho, "revelando um aumento de cerca de 1,3% em termos homólogos, correspondendo a mais 8.365 postos de trabalho".

Em comparação com o final do trimestre anterior, o emprego nas administrações públicas diminuiu 1.197 postos de trabalho (-0,2%), "em resultado da quebra do emprego na administração central" (menos 1.824 postos de trabalho, correspondentes a uma queda de 0,4%).