Actualidade

O desemprego no Reino Unido baixou em 57 mil pessoas entre abril e junho de 2017, com a taxa de desemprego a situar-se nos 4,4%, o nível mais baixo desde 1975, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o instituto de estatísticas britânico (ONS), o desemprego, que inclui tanto os beneficiários do subsídio de desemprego como os que não recebem subsídio, alcançou os 1,48 milhões de pessoas no trimestre considerado.

Já o número de pessoas com posto de trabalho aumentou até aos 32 milhões, mais 125 mil pessoas do que um ano antes, e a taxa de emprego alcançou o valor recorde de 75,1%, mais 0,3% face ao trimestre homólogo.