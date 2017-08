Actualidade

A Ordem dos Médicos do Centro denunciou hoje que o edifício onde funciona a Unidade de Saúde Familiar (USF) CelaSaúde, no centro de Coimbra, se encontra degradado e que coloca em risco a saúde dos profissionais e dos utentes.

"Os esgotos escorrem pelas paredes exteriores, as janelas estão podres, há fissuras no teto de vários gabinetes e infiltrações no pavimento. É deficitária a ventilação, tornando o ar irrespirável nalgumas salas", enumera a Ordem, em comunicado enviado à agência Lusa.

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, refere ainda que se registam "elevados valores de concentração de CO2 que excedem os limiares a partir dos quais já são nocivos para a saúde humana" e que até já houve acidentes, tendo caído "uma armadura elétrica em cima de um médico durante uma consulta".