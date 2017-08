Actualidade

O Município da Batalha anunciou hoje que está a proteger as pedreiras que estiveram na origem do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, tendo em conta que a exploração de pedra é um dos setores económicos mais determinantes no concelho.

O presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, disse à agência Lusa que procedeu à fixação da Zona Especial de Proteção do Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Valinho do Rei e do Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Pidiogo, na freguesia de Reguengo do Fétal, no distrito de Leiria, para proteger os espaços que estiveram na origem do Mosteiro de Santa Maria da Vitória.

"As pedreiras históricas já estavam classificadas, mas apenas o sítio. Havia alguma pressão para a exploração de pedra, pelo que decidimos criar uma zona especial de proteção de 50 metros para que os locais ficassem salvaguardados", assegurou.