Actualidade

A Rússia rejeita os planos de alguns países para "estrangular economicamente" o regime da Coreia do Norte, alertando para as eventuais graves consequências humanitárias que tais medidas possam ter, declarou hoje o chefe da diplomacia russa.

"Não podemos apoiar as ideias que estão a planear alguns dos nossos parceiros e que procuram, de facto, estrangular economicamente a Coreia do Norte", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, no final de uma reunião em Moscovo com o seu homólogo da Bolívia, Fernando Huanacuni.

Lavrov explicou que sanções adicionais contra o regime de Pyongyang implicariam "trágicas consequências humanitárias para a população" norte-coreana.