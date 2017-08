Angola/Eleições

Quando ouviu a confirmação que o "mimoso" estava a concorrer para Presidente da República de Angola, Flora, 74 anos, passou dias sem dormir, recordando quando, ainda criança, na casa dos padrinhos, na Canata, Lobito, tomava conta de João Lourenço.

Tinha então 11 anos e vivia na casa dos pais do candidato do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), um enfermeiro do porto do Lobito, Sequeira João Lourenço, e uma costureira, Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, com quem de resto aprendeu o ofício de modista. Durante o dia, além da escola, tomava conta de João Lourenço, filho dos seus padrinhos e por isso "irmão", como é da tradição local.

"Era muito mimoso, por isso lhe deram o nome de mimoso. Não sei se ele se recorda desse nome, mas era muito calmo, não queria confusão. Não saía do quintal", recorda Flora Mukebe, hoje modista, a morar desde que nasceu no Lobito, e reformada à força depois de a máquina de costura ter avariado.