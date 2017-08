Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a sessão a ganhar 0,31% para 5.259,68 pontos, em linha com as principais praças europeias, com a construtora Mota-Engil a ganhar mais de 2%.

Dos 19 títulos que compõem o índice, 10 encerraram em alta, sete em baixa e dois inalterados (Sonae e Novabase).

Do lado dos ganhos, a Mota-Engil liderou os ganhos, ao valorizar-se 2,90% para 2,452 euros, seguida da Navigator, que ganhou 2,36% para 3,694 euros.