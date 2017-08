Actualidade

O Presidente angolano classificou hoje o seu último mandato presidencial como estável "política e socialmente", apesar da crise económica, uma oportunidade boa para o país se libertar da dependência excessiva do petróleo.

José Eduardo dos Santos, Presidente de Angola desde 1979 e líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, não concorre às eleições gerais de 23 de agosto e fez o comentário no discurso que proferiu na última reunião do Conselho de Ministros.

O chefe de Estado angolano lembrou que "em tempo oportuno" foi acionada uma estratégia para fazer face à crise, com vista a se iniciar "um novo ciclo económico de estabilidade, não dependente do petróleo, como principal fonte de receita fiscal e de exportações do país".