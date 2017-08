Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu hoje o presidente do Sporting por seis meses e o do Arouca por 20 meses, no âmbito do denominado 'Caso do Túnel', disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Os factos remontam a 06 novembro de 2016, data da vitória do Sporting sobre o Arouca (3-0) na 10.ª jornada da I Liga portuguesa de 2016/17, após a qual Bruno de Carvalho e Carlos Pinho se desentenderam na zona dos balneários.

O Arouca acusou o Bruno de Carvalho de ter cuspido na cara de Carlos Pinho, enquanto o Sporting refutou a acusação e disse que o líder do clube visitante tentou agredir o presidente 'leonino'.