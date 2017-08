Actualidade

O sucesso das 25 edições do Paredes de Coura explica-se porque "nunca se escondeu nada", nem os bons, nem os maus momentos, conta a organização do festival que arrancou hoje às 19:30 com a Escola do Rock.

"O sucesso de Paredes de Coura, a cumplicidade de Paredes de Coura, surge precisamente por nunca escondermos nada. É uma coleção de histórias, de momentos bons, de momentos maus, que fortaleceu Paredes de Coura. A chuva, o sol, as salmonelas, os sucessos e insucessos de bilheteira, construíram esta história maravilhosa (...). Nunca escondemos nada. Sempre tivemos essa cumplicidade com o público, sempre fomos partilhando, sempre fomos dando ouvidos a quem gosta de Paredes de Coura e, portando, acho que chegamos a 2017 com este sucesso precisamente por essa relação de cumplicidade que mantivemos com as pessoas", conta à Lusa João Carvalho, um dos fundadores e diretor do evento.

Ao som de um concerto da banda britânica The Wedding Present, em cima dos balneários do palco Jazz na Relva, junto da praia fluvial do Taboão, João Carvalho mostra-se satisfeito com o facto de Paredes de Coura assinalar este ano um quarto de século de existência.