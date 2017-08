Incêndios

O incêndio florestal que eclodiu ao início da tarde de hoje numa zona florestal da freguesia de Samuel, concelho de Soure, mantinha, às 22:15, uma frente ativa, com o combate a decorrer favoravelmente, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra "mantém uma frente ativa com cerca de 300 metros e os trabalhos estão a decorrer favoravelmente no terreno".

No local, segundo a página internet da ANPC, estão 288 operacionais, com 78 viaturas, que, durante o dia, tiveram o apoio de cinco meios aéreos.