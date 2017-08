Incêndios

A minsitra da Administração Interna disse hoje que lavram nesta altura 184 incêndios, sendo os casos mais graves os de Vila do Rei e Mação, este último de maior dimensão, com um reforço previsto "até 1.000 operacionais".

Constança Urbano de Sousa falava hoje na sede da Proteção Civil, tendo afirmado que no combate às chamas em Vila do Rei, no distrito de Castelo Branco, estão mobilizados 420 operacionais e em Mação, no distrito de Santarém, 720 operacioanis.

A governante lembrou que durante o dia de hoje estiveram destacados para o incêndio de Mação 14 meios áereos, que deixaram de operar devido ao cair da noite, e sublinhou as "grandes dificuladdes" no combate ao fogo nesta região do país.