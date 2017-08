Incêndios

O incêndio que está a lavrar em Mação, no distrito de Santarém, desde as 00:01 de terça-feira, cercou a sede de concelho, de onde "não se sai nem se entra", segundo o presidente da Câmara, Vasco Estrela.

"O incêndio continua a seguir imparável o seu rumo ao sabor do vento, as aldeias da zona sul na linha de fogo são Monte Penedo, Rosmaninhal e Vale de Abelha, e de Mação não se sai nem se entra porque as estradas estão cortadas devido ao fumo e ao fogo", disse à Lusa o presidente da autarquia, cerca das 23:50.

O presidente da Câmara vincou que "é uma tragédia impensável", pois "nunca ninguém, nos seus maiores pesadelos, poderia imaginar o que está a acontecer", relativamente à situação dramática que se vive novamente esta noite no concelho, considerando que os meios no terreno são, uma vez mais, manifestamente insuficientes para conseguir salvar locais como Casal da Barba Pouca, Aboboreira e Penhascoso, entre muitas outras aldeias e pequenos povoados que têm estado nas linhas de fogo.