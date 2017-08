Actualidade

Pelo menos 37 pessoas morreram hoje durante um motim numa prisão do Estado das Amazonas, no sul da Venezuela, anunciaram as autoridades.

O procurador-geral revelou que já designou dois procuradores para liderarem "o inquérito sobre a morte de 37 pessoas (...) durante um motim no centro de detenção judiciário das Amazonas".

O procurador-geral indicou ainda que 14 funcionários da cadeia ficaram feridos durante o violento motim.