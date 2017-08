Actualidade

O Comité Internacional da Cruz Vermelha recebeu na quarta-feira sete menores que saíram dos acampamentos das FARC e que se juntaram aos 24 já entregues na terça-feira, como parte do acordo entre a guerrilha e o Governo colombiano.

"Aos 24 menores que foram recebidos ontem [terça-feira] pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha em sete zonas transitórias de normalização, juntam-se sete adolescentes que o Comité recebeu em quatro zonas do país e que foram entregues a pessoal da Unicef e do Governo colombiano", indicou o organismo internacional em comunicado.

A instituição informou também que "facilitou esta operação humanitária em conformidade com o solicitado pelo Governo colombiano e as FARC" e destacou que "se mantém a disponibilidade de todas as partes para novos pedidos com a mesma finalidade".