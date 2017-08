Incêndios

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, estimou hoje que "80 a 90% do concelho" tenha ardido devido ao fogo ainda ativo e dos incêndios no final de julho.

"Acabei de dar uma volta por grande parte do perímetro do fogo, é desolador aquilo que se vê. O concelho está completamente destruído. É uma imensidão de problemas que aqui temos. Temos 80, 90% do concelho ardido, é esta a realidade, infelizmente", disse à Lusa.

Apesar do cenário "dramático", o autarca afirmou esperar uma evolução positiva das chamas durante a madrugada.