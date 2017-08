Venezuela

O Panamá concedeu asilo político a um magistrado do Supremo Tribunal e um ex-cônsul da Venezuela por considerar que "correm perigo no país de origem", indicou em comunicado.

"O Governo do Panamá decretou a concessão de asilo político a Gabriel Hernán Pérez Orozco, ex-cônsul-geral da Venezuela no Panamá, e José Sabino Zamora, eleito pela Assembleia Nacional da Venezuela como magistrado principal da Sala Social [uma das seis secções] do Supremo Tribunal de Justiça", de acordo com um comunicado divulgado no 'site' do Ministério de Relações Exteriores do Panamá.

Segundo a nota, o Governo do Panamá aceitou "os dois pedidos de asilo" por considerar que os dois venezuelanos "correm perigo no país de origem".