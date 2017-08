Actualidade

O Governo da Coreia do Sul informou hoje ter detetado ovos contaminados com pesticidas nocivos, incluindo "fipronil", em mais 23 explorações avícolas do país.

As autoridades sul-coreanas detetaram ovos contaminados com "fipronil" em cinco explorações, enquanto que noutras 18 foram encontrados "bifentrina" e outros pesticidas, indicou o Ministério da Agricultura.

Com estas são já 29 as explorações avícolas afetadas na Coreia do Sul, de acordo com dados da agência noticiosa sul-coreanaa Yonhap.