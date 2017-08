Actualidade

O portal do jornal espanhol El País, bloqueado na China nos últimos três anos e meio, na sequência do escândalo 'Chinaleaks', voltou a estar acessível no país, noticiou hoje a agência espanhola EFE.

O 'site' do El País estava inacessível desde janeiro de 2014, quando publicou, em conjunto com outros órgãos de comunicação, informações sobre a alegada evasão fiscal de familiares dos principais líderes chineses e proeminentes empresários do país.

Além do El País, o 'Chinaleaks' resultou no bloqueio dos 'sites' jornal francês Le Monde, que continua inacessível, do britânico The Guardian e do australiano Globe Mail, ambos já desbloqueados.