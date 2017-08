Actualidade

Equipas de resgate estavam na quarta-feira à noite a tentar encontrar cinco soldados norte-americanos desaparecidos no mar, ao largo do Havai, disse um porta-voz do exército dos Estados Unidos.

Dois pilotos e três tripulantes foram dados como desaparecidos depois do helicóptero "UH-60 Black Hawk" ter caído no mar, pelas 21:30 de terça-feira (08:30 de quarta-feira em Lisboa), indicou Curtis Kellogg, porta-voz da 25.ª Divisão de Infantaria.

O exército já notificou as famílias dos soldados, disse Kellogg.