Incêndios

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo as informações disponíveis na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O restante território continental, à exceção do distrito do Porto, está sob risco elevado ou muito elevado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".