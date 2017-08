Actualidade

O presidente do Brasil, Michel Temer, vai fazer uma visita oficial a Pequim, a 01 de setembro, antes de participar no fórum do grupo de economias emergentes BRICS, na costa leste da China, avançou a imprensa chinesa.

Trata-se da primeira visita de Estado e da segunda deslocação de Temer à China, desde que ascendeu ao poder, depois de em setembro passado ter participado da cimeira do G20, que se realizou em Hangzhou.

A visita surge numa altura em que dados oficiais revelam que a China contribuiu, nos primeiros seis meses de 2017, para quase 25% do conjunto das exportações brasileiras, ilustrando o peso do país asiático para a economia brasileira.