A Bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa, com o principal índice (PSI20) a perder, às 08:03, 0,18% para os 5.246,04 pontos.

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão a ganhar 0,31% para 5.259,68 pontos, em linha com as principais praças europeias, com a construtora Mota-Engil a ganhar mais de 2%.

