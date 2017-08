Actualidade

O sismo registado hoje pelas 07:44 em Sobral de Monte Agraço, Lisboa, não provocou danos pessoais ou materiais, e foi "sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada)", adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Vila Franca de Xira e na cidade de Lisboa", refere um comunicado do IPMA hoje divulgado.

O tremor de terra, registado às 07:44 de hoje, teve uma magnitude de 4.3 na escala de Richter, com epicentro a quatro quilómetros este-nordeste de Sobral de Monte Agraço, próximo de Torres Vedras, na zona Oeste do distrito de Lisboa.