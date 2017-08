Actualidade

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, assinala 125 anos da sua inauguração na sexta-feira, sendo a sua história tauromáquica marcada por momentos de glória, mas também por alguns sustos e tragédias.

"O Campo Pequeno, à imagem do que se passa com os toureiros espanhóis na praça de Madrid, é o palco que tudo dá e tudo tira às grandes figuras do toureio. Um triunfo ali pode lançar um toureiro para a glória, assim como um fracasso pode condicionar a sua carreira no futuro", explica à agência Lusa o crítico tauromáquico Miguel Alvarenga.

Além de considerar o Campo Pequeno um "ex-líbris" da cidade de Lisboa pela sua "monumentalidade", o especialista sublinha que aquela é a "primeira praça do país", sendo referenciada internacionalmente como a "catedral do toureio a cavalo".