Incêndios

Centenas de pessoas tiveram de ser deslocadas das suas casas devido ao incêndio de Mação, em Santarém, para o qual vão ser hoje mobilizados todos os meios aéreos disponíveis, anunciou hoje a Proteção Civil.

De acordo com adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, há 81 deslocados em Mação, 24 em Abrantes e 28 no Sardoal, os concelhos para onde o incêndio já se estendeu.

Relativamente aos meios aéreos Patrícia Gaspar disse que à exceção de dois aviões que permanecem no combate às chamas em Vila Real e de onde não podem ser deslocado para não desguarnecer a região no norte do país, todos ou restante meios aéreos vão ser mobilizados para o incendio de Mação.(Substitui o título anterior: "Incêndios: 81 deslocados devido ao fogo de Mação")