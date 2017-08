Incêndios

A Comissão Europeia vai disponibilizar 45 milhões de euros a Portugal para ajudar a lidar com as consequências dos incêndios no Centro do país e a revitalizar a economia daquela região, anunciou hoje a instituição.

A decisão foi hoje tomada pela Comissão Europeia, que aprovou uma mudança do Programa Regional da Política de Coesão, para permitir "uma reorientação dos fundos", na sequência de um pedido de Portugal.

Esta reorientação "ajudará a região Centro a retomar o seu curso normal e ajudará os portugueses a virar a página deste capítulo doloroso", afirmou Comissária europeia para a política regional, Corina Cretu, no final da votação.