Autárquicas

A campanha eleitoral para as autárquicas de outubro no Porto será a mais cara do país, com os partidos a apostarem mais de 850 mil euros na cidade, enquanto em Lisboa vão gastar quase cerca 800 mil euros.

Ao todo, os partidos políticos e coligações preveem despesas de quase 35 milhões de euros na campanha para as eleições para as autarquias, marcadas para 01 de outubro.

De acordo com os orçamentos de campanha disponíveis desde quarta-feira no 'site' da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, a candidatura socialista de Manuel Pizarro à câmara do Porto será a mais cara de todo o país, com despesas de 360 mil euros.