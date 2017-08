Angola/Eleições

As eleições gerais angolanas de 23 de agosto vão mudar as relações diplomáticas entre Portugal e Angola, com a saída de cena do quase sempiterno Presidente José Eduardo dos Santos, cuja herança política é vista com desconfiança pelos portugueses.

Às acusações de abusos de direitos humanos, nepotismo levado ao extremo, fomento de corrupção, destruição da classe média angolana ou perseguição a críticos, outros pedem que se olhe para José Eduardo dos Santos como líder eleito de um país que sobreviveu a uma violenta guerra civil e que tem conseguido elevar os níveis económicos do país, embora ainda excessivamente dependente do petróleo.

"Não podemos queres impor os nossos parâmetros ocidentais a outros países", avisa António Martins da Cruz, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros.