Actualidade

A diplomacia de Doha saudou hoje a decisão da Arábia Saudita que permite a entrada no país aos cidadãos do Qatar que desejem participar na peregrinação anual a Meca, criticando a "politização" do acontecimento religioso.

"Independentemente da forma como os cidadãos do Qatar se viram impedidos de participar na peregrinação, que foi politizada, e, da maneira igualmente politizada como foram, mais tarde, autorizados a participar na peregrinação, o governo do Qatar saúda a decisão (saudita) e vai responder de forma positiva", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Doha numa conferência de imprensa que decorreu em Estocolmo.

As relações entre a Arábia Saudita e o Qatar degradaram-se depois das acusações de Riade pelo alegado apoio de Doha a grupos extremistas armados, através do Irão.