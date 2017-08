Actualidade

Os portugueses José Mourinho e Leonardo Jardim, técnicos do Manchester United e do Mónaco, são candidatos ao prémio de melhor treinador de futebol da época da FIFA, cuja lista de 10 candidatos foi hoje anunciada pelo organismo internacional.

O francês Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, é o principal candidato a vencer o troféu, depois de ter levado o clube madrileno - no qual alinharam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão - à conquista do título espanhol e da Liga dos Campeões.

Apesar de ter terminado o campeonato inglês num modesto sexto lugar, José Mourinho terminou a época com três troféus conquistados no comando do Manchester United: Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Liga Europa.