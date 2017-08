Autárquicas

Cento e oitenta e cinco euros é quanto o partido dos Reformados e Pensionistas conta gastar em Carregal do Sal na campanha para as autárquicas, quase 150 vezes menos do que as despesas previstas para campanha socialista no Corvo.

De acordo com os orçamentos de campanha dos partidos e das coligações disponíveis desde quarta-feira no 'site' da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, no Corvo (Açores), o concelho com menos eleitores do país, apenas 349, o PS prevê despesas de campanha de 27.874 euros. Metade - 13.924 euros - vai ser gasto em comícios e espetáculos.

Quase 80 euros é quanto custará aos socialistas cada eleitor do Corvo, um valor substancialmente superior ao que será gasto no Porto, a campanha mais cara do país, com despesas de 360 mil euros e onde o PS gastará pouco mais de 1,60 euros por eleitor.