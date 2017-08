Angola/Eleições

O cabeça-de-lista do MPLA às eleições de 23 de agosto exortou hoje, num comício no Lobito, os angolanos com "recursos financeiros avultados" no estrangeiro a trazerem o "dinheirinho" para o país, incluindo o proveniente dos "diamantes de sangue".

O candidato do partido no poder em Angola desde 1975 falava para milhares de pessoas no município do Lobito, província de Benguela, de onde é natural, no último ato de massas da campanha eleitoral fora de Luanda.

"Nós sabemos que há muitos cidadãos angolanos que têm importantes somas de dinheiro fora do nosso país e com isso eles estão a financiar a economia de outros países. Se nós apelamos para que o investidor estrangeiro venha investir na nossa terra, no nosso país, por maioria de razão devemos fazer com que os cidadãos angolanos que têm recursos lá fora tragam esses recurso para serem investidos aqui, no seu próprio país", afirmou o candidato.