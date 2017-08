Angola/Eleições

O cabeça-de-lista da UNITA às eleições gerais de Angola, Isaías Samakuva, admitiu hoje uma coligação pós-eleitoral com os partidos da oposição, nomeadamente a CASA-CE, "se as condições e as circunstâncias" o exigirem.

"Penso que só há um adversário, que é o MPLA, mas há concorrentes", disse Isaías Samakuva no decorrer de uma ação de campanha que reuniu algumas centenas de pessoas no mercado 4 de Abril, o maior de Benguela (sudoeste de Angola).

Questionado pela agência Lusa sobre se os partidos concorrentes poderão vir a ser aliados no futuro, Samakuva respondeu: "naturalmente".