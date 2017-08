Madeira

As primeiras informações técnicas sobre a queda de uma árvore que matou 13 pessoas na terça-feira, no Largo da Fonte, no Funchal, serão divulgadas na sexta-feira, disse hoje o presidente da autarquia.

"Amanhã da parte da tarde, estaremos já disponíveis para podermos dar as primeiras informações por parte dos técnicos sobre o acontecimento no Largo da Fonte no dia 15 [de agosto]", anunciou Paulo Cafôfo, após a reunião do executivo camarário.

O autarca vincou que Câmara Municipal do Funchal assumirá "todas as responsabilidades que tiver de assumir" após a averiguação dos factos resultantes da peritagem em curso e da condução do processo pelo Ministério Público, que anunciou a abertura de um inquérito logo no dia da tragédia.