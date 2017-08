Actualidade

O extremo argelino Yacine Brahimi fez hoje gestão de esforço no treino do FC Porto, a três dias da receção dos 'dragões' ao Moreirense, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com nota publicada no site do FC Porto, Brahimi fez treino condicionado e gestão de esforço, enquanto o avançado brasileiro Soares voltou a realizar tratamento e trabalho de ginásio.

O lateral esquerdo Rafa continuou a realizar treino condicionado.