Actualidade

O internacional português Cristiano Ronaldo, avançado do Real Madrid, é o único jogador luso na lista de 24 candidatos ao prémio de melhor futebolista mundial da época, divulgada hoje pela FIFA.

Ronaldo, de 32 anos, que já foi designado melhor jogador mundial em 2008, 2013, 2014 e 2016, é o principal favorito a vencer de novo o troféu, devido à influência que teve na conquista dos títulos espanhol e europeu por parte do Real Madrid.

Entre os candidatos ao prémio de melhor treinador mundial do ano há dois técnicos portugueses: José Mourinho, que venceu a Supertaça inglesa, a Taça da Liga inglesa e a Liga Europa pelo Manchester United, e Leonardo Jardim, campeão francês no comando do Mónaco.