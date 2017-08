Actualidade

O treinador do Belenenses, Domingos Paciência, disse hoje que quer reescrever a história e conquistar no sábado pontos no Estádio da Luz, diante do Benfica, no jogo da terceira jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os tetracampeões nacionais, Domingos Paciência atribui todo o favoritismo aos 'encarnados', mas não descura a hipótese conquistar pontos.

"Tanto eu como a minha equipa conhecemos a forma de jogar do Benfica. É um 4-4-2 que tem espaços que pode ser libertado. Não podemos dizer que iremos explorar os mesmos aspetos do Chaves. Vamos tentar limitar o jogo do Benfica. Esperemos não sofrer golo aos 90+2 minutos. Vamos procurar fazer um bom jogo e tentar ganhar. Acima de tudo, quero ganhar, mas ganhar uma equipa é aquilo que quero", afirmou.