Incêndios

Dois bombeiros de Abrantes ficaram hoje feridos quando combatiam as chamas que lavram naquele concelho do distrito de Santarém, disse à Lusa fonte do comando das operações.

Segundo a mesma fonte, os bombeiros sofreram queimaduras de 1º e 2º grau, tendo um deles sido transferido para Lisboa.

"Os dois elementos feridos estavam com um autotanque de Abrantes e sofreram queimaduras de 1º e 2º grau, um num braço e numa mão e o outro numa perna, no combate ao incêndio que lavra em Lercas", Mouriscas, concelho de Abrantes, afirmou.